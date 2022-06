Repubblica - Ostigard-Napoli, incontro col Brighton per chiudere: offerta la percentuale di futura rivendita

Ultime notizie calciomercato - Il Napoli insiste per Ostigard, lo scrive l'edizione online di Repubblica. Il quotidiano racconta gli ultimi dettagli della trattativa SSC Napoli-Brighton. Giuntoli infatti ha scelto l'ex Genoa (in prestito dalla Premier) come quarto centrale per la prossima stagione, completando il reparto dopo il rinnovo di Juan Jesus.

Ostigard-Napoli, ultime news calciomercato

Il Napoli ha deciso da alcune settimane di regalare a Spalletti il difensore del Brighton - nell’ultimo campionato in prestito al Genoa - Leo Ostigard. Il club azzurro sta accelerando, lo riporta Repubblica:

"Il 22enne difensore norvegese è visto come il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato: la trattativa è entrata nel vivo già da qualche settimana. Il calciatore ha l’accordo con il Napoli, ma quello tra i due club non c’è. Una distanza di 3 milioni di euro blocca l’affare, con l’inserimento di una percentuale per la futura rivendita le cose possono cambiare.

Ostigard-Napoli

Incontro per chiudere

In settimana l'incontro per chiudere la trattativa, fra SSC Napoli e Brighton: