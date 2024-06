Repubblica - Osimhen rallenta il mercato del Napoli: il motivo

Calciomercato SSC Napoli - C'è solo l'Arabia, col PSG sullo sfondo, su Victor Osimhen che sogna la Premier League dove però i top club hanno fatto scelte diverse, dal fiondarsi sull'oneroso nigeriano del Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Il mercato ovviamente è condizionato da Osimhen, attualmente in Nigeria. La clausola da 130 milioni di euro non è stata ancora esercitata: in Portogallo, ad esempio, sono convinti che l’Arsenal prenderà un altro Viktor, ovvero Gyokeres, 26enne dello Sporting Lisbona, autore di ben 43 gol nell’ultima stagione. Se lo scenario dovesse concretizzarsi, le pretendenti per Osimhen si restringerebbero (resterebbero Psg o Al Hilal) e la mancata cessione potrebbe rallentare la strategia di mercato del Napoli".