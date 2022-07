Repubblica - Non solo Zielinski, il West Ham è interessato anche a Fabian: il Napoli studia le soluzioni

Il Napoli deve fare i conti anche con eventuali partenze a centrocampo.

Dopo le cessioni dolorose in attacco e in difesa, la presenza di Zielinski e di Fabian nella stagione che sta per cominciare viene messa in discussione dall'interessamento del West Ham come riferito dall'edizione odierna di Repubblica

Capitolo cessioni: proprio il West Ham sta provando ad acquistare due talenti azzurri. Ha offerto 20 milioni per Zielinski, cifra ritenuta insufficiente, e chiesto informazioni pure per Fabiàn che però non ha preso in considerazione la possibilità di trasferirsi in Premier League. Le novità in mediana non sono escluse: Zielinski piace anche al Milan e il Napoli avrebbe pronte eventuali soluzioni: tra queste c’è Antonin Barak, 27enne protagonista dell’ultimo campionato con il Verona

