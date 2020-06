Repubblica - Niente accordo con Mertens e Zielinski, ecco l'intoppo! Callejon non rinnova, chiesta la proroga dal 30 giugno. Allan via

Calciomercato Napoli - Quest'oggi Aurelio De Laurentiis entra in Consiglio di Lega, Chiavelli intanto predica prudenza. A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica, che svela tutte le trattative in piedi in questo momento per il club azzurro.

Calciomercato Napoli, problemi per Mertens e Zielinski. Allan via, Callejon proroga ma non rinnova

Dai rinnovi per Mertens e Zielinski, alle situazioni Milik e Koulibaly, fino al rinnovo in sospeso con Callejon. "De Laurentiis trova un altro intrigo complesso, ma qui deve risolvere tutto lui, e da solo. Chiavelli può soltanto predicare prudenza, come sempre. È ancora tutto in sospeso", scrive Antonio Corbo nell'editoriale per Repubblica:

1) Per Mertens e Zielinski "manca solo l’ufficialità". Una forma elegante per dire che l’accordo non c’è. Gli avvocati chiedono la revoca della clausola sulla possibile azione civile per danno di immagine dopo la rivolta del 5 novembre.

2) Callejon non avrà il rinnovo del contratto, ma gli si chiede una proroga per giocare dopo il 30 giugno. Dalla Spagna nessuna proposta chiara.

3) Per Koulibaly che chiede un ingaggio di 9-10 milioni manca offerta da 100 l’acquisto. La Premier sussurra 80. Per Allan conta meno la cifra, andrà via comunque.

4) La quasi conferma di Mertens allontana Milik, che non vuol competere oltre con l’eclettico rivale. Ma il mercato è fermo anche per lui.

5) Da trovare un accordo sugli stipendi, congelati da febbraio. La consegna degli attrezzi per gli allenamenti da casa secondo i giocatori non ha interrotto il rapporto subordinato. La società spera di risparmiare due mensilità.

6) Sabato la semifinale di Coppa Italia con l’Inter, il Napoli fa riaprire l’albergo di Castel Volturno. Sembrava impossibile. Per De Laurentiis è solo l’inizio.