Repubblica - Napoli, senza cessioni non si compra: via Koulibaly e Fabian per acquistare Basic

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie. La Repubblica oggi in edicola presenta le ultime novità in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato in uscita, con due cessioni già messe in conto nei piani della SSC Napoli, quelle di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Se De Laurentiis non monetizza da queste due cessioni, non ci saranno nuovi acquisti: "Sarà un mercato di attesa e pazienza", scrive La Repubblica. "Ma il piano di rafforzamento è condizionato alle cessioni. La società aspetta e tiene in caldo le eventuali alternative come Toma Basic, centrocampista del Bordeaux".

Giuntoli Napoli