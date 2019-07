Repubblica - Napoli, la Juve ha soffiato Mota Carvalho: è fatta, le cifre

Dany Mota Carvalho alla Juventus, beffata la concorrenza del Napoli. È praticamente chiusa la trattativa fondamentale per la Virtus Entella nell’estate 2019. L’attaccante, rivelazione della scorsa stagione, ha portato in casa biancoceleste una cifra intorno ai due milioni più bonus. Sarà utilizzato nella Juventus Under 23 in serie C. È già arrivato il sostituto, Manuel De Luca in prestito dal Torino, e che lo scorso anno ha disputato una stagione importante con l’Alessandria. Lo riporta l'edizione di Genova di Repubblica.