Repubblica - Napoli, Juve e Roma su Orsolini, ma l'agente fa muro: "Vuole l'Europeo, resta a Bologna"

Calciomercato Napoli - Piace agli azzurri, alla Juve e alla Roma da un bel po', il nome di Riccardo Orsolini potrebbe farsi insistente nel prossimo mercato. Ma per il momento interviene l'agente del gioiello ambitissimo, Donato Di Campli, che con fermezza puntualizza: «Riccardo non si muove da Bologna».

L'edizione odierna bolognese di Repubblica spiega:

"Dell’ipotesi Juve si parla da sempre, ma negli ultimi tempi sono circolati anche altri nomi, per esempio quello della Roma e ultimamente quello del Napoli. Poi s’è cominciato a vociferare che sia in Spagna che in Inghilterra ci sarebbero società interessate.

Il contratto di Orsolini scadrà nel 2024, il suo procuratore ne approfitta per cercare di far chiarezza: «Il nostro orizzonte più immediato sono gli Europei e noi crediamo che il Bologna rappresenti il percorso giusto per arrivarci».

Inoltre, e non va sottovalutato, questo è il periodo del Covid 19 (ieri a Casteldebole, per restare in tema, è stato effettuato sulla squadra il secondo giro di tamponi), i fatturati complessivi languiranno, i diritti tv caleranno, ci sono club in difficoltà, c’è un’economia complessiva, non solo dei singoli attori, che andrà probabilmente ripensata. Il che significa che è difficile pensare che la famosa " offertona" possa arrivare nei prossimi mesi.