Repubblica - Napoli, frenata per James! Virata su Pépé: il predestinato che piace a De Laurentiis e Ancelotti

Ultimissime notizie Napoli calcio: il mercato va avanti e allo staff di De Laurentiis adesso tocca mettere il piede sull'acceleratore, specie per ciò che riguarda l'acquisto di un attaccante, il colpo in più che darebbe soddisfazione alle ambizioni della piazza e dello stesso Ancelotti. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che conduce a James Rodriguez, che ormai è a tutti gli effetti il tormentone dell'estate.

Il tira e molla col Real Madrid non è ancora terminato tanto che l’Atletico sta provando ad approfittarne. De Laurentiis, però, non accetta di cambiare le carte in tavola. Il colombiano può arrivare soltanto a determinate condizioni. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di pagare i 42 milioni chiesti dal Real, cifra che invece all'Atletico sarebbero disposti a spendere senza troppi problemi. L'intromissione dei colchoneros è tanto più pericolosa se si pensa che James a Madrid ha già una casa, una figlia piccola e conosce già la lingua.

MERCATO NAPOLI: ICARDI E PEPE LE ALTERNATIVE A JAMES

Il Napoli si cautela. Le ultimissime notizie di calciomercato raccontano di un rinnovato interessamento per Mauro Icardi, l'ex capitano dell’Inter ancora alla ricerca di una sistemazione. Conferme ufficiali non ce ne sono, De Laurentiis non ha parlato di nomi. Solo su Pépé, a domanda precisa, ha fatto un’eccezione. Il 24 fenomeno del Lilla è considerato un predestinato: può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo e non ha lasciato indifferente né il presidente del Napoli, né Carlo Ancelotti.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ALTRE OPERAZIONI

La Repubblica accenna anche alle altre operazioni in corso in casa Napoli. Tra i rinnovi si segnala quello di Josè Callejon, il più vicino tra tutti: lo spagnolo potrebbe firmare fino al 2022. Sul versante delle cessioni, il Napoli lavora al trasferimento di Marko Rog: in lizza ci sono il Cagliari (sul piatto ci sono 18 milioni di euro) e l’Eintracht Francoforte (prestito oneroso più obbligo).