Repubblica - Napoli, contatti frenetici per Raspadori: al Sassuolo piacciono Ounas e Gaetano!

Napoli, per Raspadori il Sassuolo valuta Ounas e Gaetano. Ultim'ora di calciomercato su La Repubblica: "Il Napoli vuole Raspadori e i contatti con il Sassuolo sono frenetici. Gli emiliani partono da una valutazione di 35 milioni di euro, con De Laurentiis che non vuole spingersi oltre i 25 milioni. Al Sassuolo piacciono Ounas e Gaetano".

Potrebbe essere questa la chiave per sbloccare l'operazione: Ounas o Gaetano al Sassuolo più soldi, in cambio di Raspadori. Tuttavia, "Ounas ad un anno dalla scadenza non ha fretta di decidere il suo futuro mentre Gaetano lascia Napoli solo con la formula del prestito ed è richiesto da molti club. L’obiettivo dei club è quello di chiudere la trattativa in tempi brevi, Raspadori ha già accettato un contratto di quattro anni a 2.5 milioni di euro".