Repubblica - La Roma non molla Milik: lungo colloquio tra Fienga e Chiavelli, i dettagli

Calciomercato Napoli - Ryan Friedkin e suo padre Dan hanno inaugurato a Trigoria la nuova era americana del club giallorosso. Ad accoglierli non c’erano dirigenti di vertice, visto che il ceo Fienga e il cfo Calvo, dopo l’assemblea di lega di mercoledì, sono finiti in isolamento domiciliare per la positività di De Laurentiis, non senza un forte disappunto.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Resta sospesa la questione Dzeko: avrà il via libera per andare alla Juve, che non lo ha ancora mollato, solo se arriverà Milik. Che la Roma non abbia abbandonato la pista lo dimostra il lungo colloquio in uno dei corridoi della Lega di Serie A tra Fienga e Andrea Chiavelli del Napoli (lui è risultato negativo al tampone). Insomma, il mercato romanista ruota intorno a questo affare".