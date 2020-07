Repubblica - Il Napoli teme la beffa su Osimhen, la stretta di mano virtuale tra De Laurentiis ed il Lille potrebbe non bastare

Il mercato ieri ha regalato novità sul fronte Osimhen, il Napoli teme la beffa come racconta Repubblica:

"La stretta di mano virtuale tra De Laurentiis e il presidente del Lille potrebbe non bastare: il sì del nigeriano tarda ad arrivare e l’attesa non aiuta il Napoli in una vicenda diventata intricata. Il nuovo agente ha cambiato le carte in tavola di un accordo già trovato: vuole ottenere un ingaggio superiore e l’ipotesi Premier è tornata d’attualità. Il Liverpool vigila e il Tottenham non ha mai mollato la presa, il Napoli teme di essere scavalcato in extremis. Entro una settimana il quadro sarà definitivo, ma ci sono meno certezze di qualche giorno fa: tra martedì e mercoledì il Napoli era convinto di averlo in pugno, poi qualcosa è cambiato"