Repubblica - Il Napoli ha prenotato Solbakken del Bodø/Glimt! Colpo in stand-by per un motivo

La posizione di Matteo Politano nello spogliatoio del Napoli continua a essere precaria. L'attaccante mancino ha fatto sapere di avere voglia di cambiare aria. Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, il club azzurro studia il sostituto che potrebbe essere il norvegese del Bodø/Glimt Ola Solbakken.

Politano ribadirà al ds Giuntoli la sua intenzione di andare subito altrove, chiedendo di essere messo sul mercato:

"La cessione di Politano potrà concretizzarsi solo con l’arrivo di un’offerta congrua, che sarà valutata di persona da De Laurentiis. Il Napoli intanto ha prenotato come sostituto il norvegese Solbakken, che si è peraltro infortunato a una spalla ed è stato messo anche per questo in stand by, visto che le sue condizioni dovranno essere valutate"