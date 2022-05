Repubblica - Il Napoli fa spesa a Bologna: quattro calciatori nel mirino, seguito anche Skorupski!

Calciomercato Napoli - Nessun incedibile e il Napoli vuole mezzo Bologna. La linea l'ha dettata Joey Saputo e per tanti rossoblù il mercato è aperto. Da Svanberg a Hickey, tanti calciatori sono nel mirino di Giuntoli e De Laurentiis. Precisamente ne sono quattro.

Ecco allora la situazione su Svanberg, Schouten, Skorupski e Hickey in chiave Napoli, secondo l'edizione bolognese di Repubblica:

"Svanberg, per evitare di perderlo a zero tra un anno, visto che la partita del rinnovo è arenata. L’idea di trovargli una squadra in Inghilterra stuzzica per primo lo svedese, comunque seguito dal Napoli. Ma anche Hickey che in questi giorni preliminari alle vere trattative di un mercato che s’aprirà ufficialmente l’1 luglio è l’uomo più richiesto. Gli interessamenti di Napoli e Arsenal sono cronaca dei giorni scorsi, la novità è l’inserimento sempre dalla Premier del Brentford, la squadra di Eriksen, quest’anno a metà classifica del campionato inglese. Brentford che avrebbero superato proprio i Gunners nella corsa allo scozzese, essendo pronto a presentare subito un’offerta da 18 milioni di euro, cifra però ancora valutata troppo bassa per il Bologna che per il classe 2002 vuole superare quota 20 e non ha fretta di dire di sì alla prima offerta, visto che per Hickey si profila un’estate di aste.

Ma da quel che si apprende anche Schouten e Skoruski potrebbero essere ceduti. Il centrocampista piace all’Inter, al Napoli, alla Fiorentina e al West Ham. Lo stesso Napoli segue il portiere. Il mercato in entrata si farà una volta capito quanto entrerà nelle casse del club".