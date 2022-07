Repubblica - Il Borussia Dortmund fa sul serio per Simeone: il Napoli resta in vantaggio

Le ultime notizie da Repubblica riguardo il possibile trasferimento di Simeone al Napoli. Adesso c'è anche il Borussia Dortmund che entra in corsa per prendere il giocatore.

Calciomercato Napoli - Il Borussia Dortmund ci prova per Simeone:

Borussia Dortmund, sondaggio per Simeone Il Napoli ha in pugno l’attaccante del Verona Simeone, ma nelle ultime ore il Borussia Dortmund ha fatto un sondaggio importante per l’argentino. Il club tedesco è alla ricerca di un attaccante per sostituire Haller - dovrà stare lontano dai campi di gioco per parecchi mesi - e Simeone rientra sul taccuino della dirigenza. Il Napoli resta in vantaggio nella corsa al calciatore, ma il Dortmund fa sul serio.