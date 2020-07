Repubblica - Gabriel dopo Osimhen dal Lille: Ounas con conguaglio, si tratta col club francese

Ultime calciomercato Napoli - Victor Osimhen si avvicina sempre più al Napoli, con De Laurentiis che sta seguendo passo dopo passo ogni trattativa di mercato e lo sta facendo da Capri, dove ieri ha visto la gara con l'Inter e dove di fatto il patron azzurro ha fissato il suo quartier generale.

Osimhen, ma anche Gabriel del Lille nei discorsi del presidente delle ultime ore. A raccontarlo è l'edizione Napoli odierna di Repubblica:

Ieri nuovi contatti tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e William D’Avilia: il procuratore di Victor Osimhen. L’acquisto dell’attaccante nigeriano, 22 anni, è ormai cosa fatta ( 50 milioni al Lille più il cartellino del portiere Karnezis) e oggi è atteso l’annuncio ufficiale, come al solito attraverso i social. I due club lavorano pure allo scambio Gabriel- Ounas, con conguaglio per i francesi. Il presidente è invece intervenuto via Skype alla presentazione alla Rari Nantes del libro " Interrompo dal San Paolo", in cui ha ricordato il giornalista Vittorio Raio. «Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto, ma non è facile. Stiamo tentando con la Figc di percorrere la via dei play off per dare una maggiore discontinuità: dopo 9 anni in cui c’è stata una continuità quasi penalizzante per il nostro movimento»