Repubblica - Everton-Napoli, gli azzurri lavorano per abbassare il prezzo: nella trattativa potrebbe rientrare Leandrinho

Ultime calciomercato Napoli. Everton Soares è uno degli obiettivi azzurri per rinforzare il pacchetto offensivo: l'esterno del Gremio piace, ma la valutazione economica e lo status da extracomunitario al momento stanno bloccando la trattativa. Ecco le ultime da Repubblica:

"Everton Soares: il Gremio è in difficoltà economiche e quindi spinge per una cessione immediata. Il Napoli non ha tutta questa fretta di chiudere una trattativa in cui proverà ad inserire Leandrinho. Senza un quadro completo delle partenze, il ds Giuntoli aspetterà prima di occupare il posto da extracomunitario. Everton poi è considerato un’alternativa ad Insigne, quindi il suo arrivo è legato ad una partenza di Lozano".