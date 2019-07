Repubblica - Elmas al Napoli, manca solo l'annuncio ufficiale: Ancelotti lo considera un campione

Ultime mercato Napoli. Manca solo l'annuncio ufficiale: la SSC Napoli ha di fatto completato gli sforzi per l'acquisto di Eljf Elmas, centrocampista macedone del Fenerbahce. Le voci si susseguono ormai da qualche giorno e questa mattina il quotidiano La Repubblica mette la parola fine sulla trattativa.

ELMAS AL NAPOLI

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: Elmas si aggiungerà presto al gruppo già presente a Dimaro, per svolgere agli ordini di Ancelotti il ritiro pre-campionato. Proprio Ancelotti - racconta Repubblica - è tra i più grandi ammiratori di Elmas in casa Napoli: il tecnico è convinto d'avere in pugno un futuro campione e ha dato con grande entusiasmo il suo avallo alla conclusione dell’affare.

Sono bastati 15 milioni di euro (più bonus), al Napoli, per convincere la società turca a privarsi di Elmas. Adesso manca solo l’annuncio ufficiale, con visite mediche e firma previste a metà della settimana.

Probabile che Elmas possa andare a prendere il posto di Marko Rog, ormai destinato a lasciare la maglia azzurra in vista di un'esperienza in Bundesliga, o forse per accasarsi in una tra Genoa e Cagliari.