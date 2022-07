Repubblica - Doppio colpo Napoli, mancano solo le ufficialità: i dettagli

Calciomercato Napoli - Con il passaggio al Monza di Petagna, verrà ufficializzato il doppio colpo Kim-Simeone. A raccontare i dettagli della doppia trattativa, è l'edizione odierna di Repubblica:

"Due colpi in rapida successione: avallati da Aurelio De Laurentiis e ratificati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ancora poche ore e saranno ufficializzati gli acquisti da parte del Napoli del difensore coreano Kim Min-jae (dal club turco del Fenerbahce) e dell’attaccante argentino del Verona Giovanni Simeone, il cui arrivo è legato alla cessione a titolo definitivo al Monza di Andrea Petagna. Gli affari sono nella sostanza già conclusi e si aspettano ormai solamente gli annunci, subordinati alle visite mediche a cui si stanno per sottoporre i giocatori, probabilmente già oggi.

Il coreano ha tatuato sul petto a caratteri cubitali un verso di Orazio (Carpe Diem) e arriva in Italia per dare una svolta definitica alla sua carriera: già decollata in Turchia. L’attaccante argentino è invece il figlio del Cholo (ex Inter e Lazio, attuale allenatore dell’Atletico Madrid) e ha ereditato nel suo Dna lagarra del padre: un lottatore per antonomasia. Gli azzurri avranno un gruppo di guerrieri: forse meno tecnica e — si spera — più personalità. Quella che è spesso mancata al momento della verità, nelle scorse stagioni".