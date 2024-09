Repubblica - De Laurentiis mantiene la promessa: rinnovo per Kvaratskhelia, le cifre!

Calciomercato SSC Napoli - "De Laurentiis farà ricco Kvaratskhelia", apre così l'edizione oggi in edicola di Repubblica che si sofferma sul rinnovo di contratto del georgiano.

A proposito del rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli, il quotidiano scrive:

Il presidente ha abbattuto in extremis il monte ingaggi ed è pronto a mantenere la promessa di aumento fatta a Khvicha Kvaratskhelia, che sta per diventare il giocatore più pagato (dopo Lukaku) della squadra con un compenso di 5 milioni netti all’anno. Soddisfatto pure Conte, che si era fatto garante dell’operazione. A Castel Volturno c’è di nuovo il sereno. E guai a chi rompe l’armonia. La nuova stella del Napoli è Kvara. Ora la stella della squadra azzurra è l’attaccante georgiano, vicino all’accordo con il club per firmare un contratto da top player".