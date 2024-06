Repubblica - Chiesa è il preferito del Napoli per sostituire Kvaratskhelia: il punto

Calciomercato Napoli - Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia tiene banco in casa Napoli. Il neo allenatore azzurro Antonio Conte lo ritiene un punto fermo della sua squadra e spera che la società riesca a rinnovare il contratto dell'attaccante georgiano. L'edizione online di Repubblica fa il punto della situazione in merito svelando che, in caso di addio, il Napoli avrebbe già adocchiato il sostituto di Khvicha:

"Il Napoli ha fretta di risolvere la questione: Conte ha chiesto al club di non cedere Kvara, il Psg preme e a breve tornerà alla carica alzando l'offerta proprio sull'ingaggio. In caso di cessione del georgiano, il preferito per sostituirlo è Federico Chiesa".