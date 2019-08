Repubblica - Bloccata la cessione di Verdi! Ounas verso il prestito, Hysaj senza offerte

Cessioni SSC Napoli - Con l'approdo di Hirving Lozano, va liberato un tassello nel vasto parco di attaccanti a disposizione di Carlo Ancelotti. Più Adam Ounas che Simone Verdi in uscita in questo momento, con l'attaccante ex Bologna che con un precampionato da protagonista si sta meritando la conferma e una seconda chance con la maglia azzurra.

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica, infatti,