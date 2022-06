Repubblica - Bari: De Laurentiis Jr scatenato, assalto a Zanoli e Volpato della Roma

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato sul Bari di De Laurentiis Jr che punta forte sui giovani della Primavera della Roma Volpato e su Zanoli del Napoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in Serie B. Proseguono i dialoghi fra il direttore sportivo Ciro Polito e l'allenatore dei galletti Mignani. I due hanno assistito di recente alla finale del campionato Primavera, ma come riporta Repubblica: "Sembra che il baby talento giallorosso Volpato, principale oggetto delle attenzioni, e gli altri giovani in campo non abbiano impressionato il duo al punto tale da portare il Bari a sferrare una proposta concreta. C'è anche Zanoli nel mirino, ma Luciano Spalletti non si priverebbe volentieri del giovane laterale ma la possibilità di concedergli maggiore spazio in B agevolerebbe il trasferimento".