Repubblica - Arthur dice sì alla Juve, a giorni l'ufficialità dello scambio con Pjanic. Si infittisce il caso Chiellini per Sarri

Ultime notizie mercato - Stando a quanto riportato da Repubblica, si avvicina il primo colpo dell'estate per la Juventus. E' praticamente quasi tutto fatto per lo scambio tra bianconeri e Barcellona: Miralem Pjanic volerà in Spagna mentre farà il percorso inverso il brasiliano Arthur. L'ex Gremio aveva inizialmente rifiutato la corte juventina, ma le tante panchine con Setien lo hanno spinto a cambiare idea. L'operazione sarà, dunque, ufficializzata nei prossimi giorni dopo aver stabilito il conguaglio economico da riconoscere ai catalani. A riportare la notizia è il quotidiano "La Repubblica", che aggiunge come in casa Juve tiene anche banco il caso Chiellini:

"L’ultimo mistero riguarda Chiellini, completamente sparito dai radar senza che la Juve abbia mai fatto cenno a qualche problema fisico. Ma che fine ha fatto, il capitano?"