Repubblica annuncia: Kvaratskhelia resta al Napoli! ADL e Manna l'hanno convinto durante il blitz di oggi in Germania: i dettagli

Calciomercato Napoli - Arrivano notizie importanti dalla Germania in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L'edizione online di Repubblica fa il punto della situazione su quanto accaduto durante l'incontro avvenuto oggi tra il presidente De Laurentiis, giocatore e agente:



"A pranzo a Dusseldorf con Khvicha Kvaratskhelia (e con il suo agente, Mamuka Jugelj). Si è trattato di un blitz in piena regola: volo privato prenotato alle prime luci dell'alba e già nel pomeriggio il ritorno all'aeroporto di Capodichino. La firma sul rinnovo del contratto non poteva arrivare, perché l'attaccante del Napoli è concentrato sulla storica sfida tra la sua Georgia e la Spagna, in programma domenica sera a Colonia.



Ma il viaggio lampo è servito ad Aurelio De Laurentiis per rasserenare il giocatore dell'Est, ribadirgli la sua assoluta centralità per il futuro azzurro, il progetto tecnico di Antonio Conte e soprattutto per fissare un nuovo faccia a faccia al termine degli Europei, in cui le parti dovranno blindare in maniera più concreta (nero su bianco) la durata e le modalità economiche del loro rapporto.



Ad attendere la folta delegazione del Napoli anche Mamuka Jugeli, che è l'agente dell'attaccante azzurro. Sul tavolo la proposta di un rinnovo fino al 2029 con uno stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus, che il giocatore sembra essere pronto ad accettare. Ma se ne riparlerà alla fine degli Europei.



Domenica la Georgia affronterà negli ottavi la Spagna a Colonia e Kvara vuole concentrarsi soltanto sulla Nazionale. Il giocatore ha però apprezzato il blitz in Germania di De Laurentiis, che l'ha fatto sentire molto importante per il futuro del Napoli e indispensabile per Conte. Alla fine l'attaccante resterà in azzurro e avrà la gratificazione economica che si era già meritato dopo la vittoria dello scudetto. Le parti hanno infatti rotto il ghiaccio e presto arriverà il momento di mettere nero su bianco. L'ultimo nodo da sciogliere è quello della clausola rescissoria da inserire nel contratto".