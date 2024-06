Repubblica annuncia: accordo Napoli-Chelsea per Lukaku, ecco quando arriverà il sì

Calciomercato SSC Napoli - Romelu Lukaku si avvicina al Napoli: il centravanti belga è la prima scelta di Antonio Conte come racconta l'edizione online di Repubblica.

De Laurentiis e il ds Manna sono al lavoro per accontentare Antonio Conte. L’attaccante belga Romelu Lukaku ha aperto al club, vuole tornare a lavorare con il tecnico leccese:

"Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l'accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti.

L'operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l'erede di Osimhen. La proposta del Napoli lo intriga non poco ed è orientata ad accettarla dopo la fine dell'Europeo, per la felicità dei tifosi partenopei"