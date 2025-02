Relevo intervista Lucca: Napoli e Milan lo vogliono! Lui risponde: "Il mio idolo è Ibrahimovic"

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese e prossimo avversario del Napoli in campionato, ha rilasciato un'intervista a Relevo. E proprio Relevo conferma i rumors circolati nelle ultime settimane, secondo cui Lucca sarebbe un obiettivo del Napoli per la sessione estiva di calciomercato.

Napoli e Milan su Lucca: "il mio idolo è Ibrahimovic"

Su Lorenzo Lucca c'è il Napoli, ma anche il Milan e sul suo futuro il giocatore - pur non sbilanciandosi - ammette: "Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic e dopo Milan-Udinese del 19 ottobre 2024 abbiamo parlato anche di questo e di quello a fine partita... soprattutto abbiamo parlato del mio passato all'Ajax, perché sono stato il primo italiano a giocare in quello storico club, un club in cui Zlatan ha fatto la storia".

Intanto domani Lucca affronta proprio il Napoli. Sul campionato di quest'anno dichiara: "Voglio segnare più gol possibili. Non ho un numero finale fisso da raggiungere. So solo che alla fine dell'anno devono essere tanti. Con l'Udinese dobbiamo migliorare la classifica dell'anno scorso".