Relevo annuncia - Samardzic aspetta il via libera per le visite mediche: affare col Napoli ai dettagli

Ultime news calciomercato Napoli - Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato di Relevo, ha dato un aggiornamento importante sulla trattativa Samardzic-Napoli via Twitter:

"Aurelio De Laurentiis e la famiglia Pozzo stanno definendo nel dettaglio l’operazione Lazar Samardzic al Napoli.

Il papà del centrocampista serbo ha chiesto garanzie sul progetto tecnico, ma è tutto ok sia dal punto di vista dei diritti di immagine sia dello stipendio.

Il calciatore, zero minuti oggi contro la Lazio, aspetta solo il via libera per sostenere le visite mediche".