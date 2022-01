Reinildo-Napoli, Tuttosport: accordo totale con il giocatore. Il Lille chiede 8 milioni per liberarlo subito, spunta l'offerta di ADL

Notizie Napoli calcio. Dopo il centrale difensivo, il Napoli cercherà a gennaio anche il terzino sinistro (al netto di un'uscita che liberi uno slot nelle liste). Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in pole position è sempre quello di Reinildo Mandava, in scadenza con il Lille:

Il mozambicano Mandava Reinildo , classe 1994, di proprietà del Lille che, però, lo perderà al termine della stagione. Il Napoli ha già l’accordo con il calciatore e potrebbe sferrare l’attacco a fine mese per portarlo subito in maglia azzurra. Il Lille chiede 8 milioni di euro per liberarlo adesso, mentre il Napoli è disposto a pagare al massimo la metà.