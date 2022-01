Reinildo ha smesso di aspettare il Napoli, gli azzurri hanno appena ritrovato Ghoulam

La svolta a sinistra c’è stata, teoricamente, perché adesso il Napoli sa che Reinildo Mandava ha smesso di aspettare: non andrà in scadenza perché a Madrid - sponda Atletico - hanno avuto fretta e ciò che sembra un’idea scolpita nel marmo, in realtà era una soluzione sulla battigia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

Reinildo ha smesso di aspettare il Napoli