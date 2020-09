Calciomercato Napoli - Sergio Reguilon è uno dei nomi accostati al Napoli per rinforzare la fascia sinistra. Il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale spagnola: "Il mio futuro? Sinceramente non ci penso perché altrimenti non mi godrei totalmente questa esperienza con la nazionale maggiore. Il Real Madrid è sicuramente casa mia, ma non è facile: dovrò riflettere"