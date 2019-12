Calciomercato Napoli - Torna a circolare il nome di James Rodriguez con l'arrivo del mercato. Il Real Madrid vuole davvero Paul Pogba. Secondo El Desmarque, infatti, i Blancos starebbero preparando la super-offerta per strappare il centrocampista al Manchester United. Sul piatto il Real Madrid è disposto a mettere i cartellini di James Rodriguez e Gareth Bale, più un conguaglio in denaro. Difficilmente basterà per gennaio, ma i Red Devils potrebbero pensarci per la sessione estiva.