Real Madrid interessato a Fabian Ruiz: Florentino Perez lo reputa la terza scelta, i dettagli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz nel mirino del Real Madrid: dalla Spagna giunge puntuale l'interessamento di Zinedine Zidane per il calciatore della SSC Napoli. Le ottime prestazioni all'Europeo Under 21 hanno attirato i riflettori dei Blancos.

Ultime mercato Napoli - Fabian Ruiz al Real Madrid? La strategia di Florentino Perez

Secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24 da fonti vicine al Real Madrid, il giocatore sarebbe la terza scelta di Florentino Perez dopo Pogba ed Eriksen. Se non dovessero andare a buon fine gli assalti per i primi due, allora si potrebbe aprire uno spiraglio per vedere Fabian al club spagnolo. Al momento nulla di concreto, se non un gradimento per il ragazzo cominciato ai tempi del Betis Siviglia, ancor prima del trasferimento in maglia azzurra.

a cura di Alessandro Marrazzo