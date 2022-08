Sassuolo, Carnevali annuncia: "Napoli e Juve su Raspadori, ecco quando decideremo"

Calciomercato Napoli. Quello di Giacomo Raspadori è uno dei nomi caldi in casa Napoli. L'attaccante del Sassuolo, ieri in gol in amichevole, ha già accettato l'offerta di De Laurentiis ma manca ancora accordo tra i club.

Carnevali Sassuolo Raspadori

Napoli-Raspadori, le parole di Carnevali

Non solo il Napoli su Raspadori, perchè nelle ultime ore anche la Juventus pare abbia iniziato a fare sul serio per l'attaccante del Sassuolo. A confermarlo è l'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali, che ai microfoni de Il Giornale ha svelato: