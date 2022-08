Rai - Raspadori operazione da 40 milioni, due formule per chiudere: le ultime su Fabian-Psg

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di calciomercato, ha riportato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso de La Domenica Sportiva Estate.

Ecco i dettagli sulle trattative per l'arrivo di Raspadori dal Sassuolo e sulla cessione di Fabian al Psg:

"Oggi giornata importante per Raspadori al Napoli. Nuovi messaggi tra Carnevali e De Laurentiis, con il patron azzurro in barca alle Eolie. I due già si sono detti tutto e non dovrebbe esserci un incontro di persona domani.

Ieri Raspadori ha chiamato Carnevali ribadendo con garbo ed educazione la scelta di voler andare a Napoli per confrontarsi anche con la Champions. L'accordo può essere raggiunto sui 35 milioni + 5 di bonus in prestito annuale con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Per reperire questi soldi il Napoli tratta la cessione di Fabian al Psg, chiedendo 30 milioni ma a 25 si può chiudere. Per lo spagnolo è pronto un quadriennale da 5 milioni a stagione. L'ultima parola spetta a Campos, ds dei parigini. Intanto il Sassuolo si è cautelato chiudendo con l'Inter per Pinamonti a 20 milioni pagabili in 4 esercizi".