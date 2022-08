Sky - Raspadori, il Napoli vuole chiudere entro domani! Stasera contatto ADL-Carnevali

Calciomercato Napoli. Ore roventi per il futuro di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto avanzato di Spalletti, ma la quadra con il club neroverde ancora non è stata trovata.

Raspadori

Napoli-Raspadori, stasera possibile svolta

I contatti tra De Laurentiis e Carnevali proseguono e stasera Napoli e Sassuolo torneranno a parlare di Raspadori. Ecco quanto riportato in merito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport: