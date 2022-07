Sportmediaset, inserimento Juventus per Raspadori: bianconeri provano ad insidiare il Napoli

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori è vicinissimo al Napoli, che ha già un accordo con il giovane attaccante ed ora lavora con il Sassuolo per chiudere l'operazione.

Raspadori

Napoli-Raspadori, insidia Juventus

La trattativa appare ben instradata, ma secondo Sportmediaset non sono da escludere dei colpi di scena. Su Raspadori, infatti, sarebbe tornata anche la Juventus di Max Allegri che cerca un sostituto del partente Morata: per lo spagnolo le parti sono lontane visto che i bianconeri sembrano non essere disposti a spendere più di 15 milioni per l'attaccante (a fronte dei 30 richiesti).

Per questo motivo spunta il piano B Raspadori: la Juventus valuta, ma qualora decidesse di accelerare avrebbe il favore degli ottimi rapporti con il Sassuolo che potrebbero mettere la trattativa in discesa.