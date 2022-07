Raspadori al Napoli, quattro dettagli dietro il suo sì agli azzurri

L'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha detto sì al Napoli: condizione necessaria, ma non sufficiente per il trasferimento. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, venerdì il procuratore Tinti ha comunicato a Carnevali, a.d. del Sassuolo, il gradimento di Giacomo all’offerta che gli è stata presentata dal Napoli.

Raspadori al Napoli, quattro dettagli dietro il suo sì

Come racconta il quotidiano, il giocatore ha dato il suo gradimento grazie a diversi fattori:

è stato attratto dalla determinazione con la quale il Napoli ha mostrato di volerlo acquistare dalla prospettiva di crescita, dalla possibilità di fare la Champions dall’ingaggio, di quasi quattro volte superiore a quello che percepisce adesso (700.000 euro all’anno)

