Raiola ha proposto Balotelli nell'affare Lozano, la risposta degli azzurri: il retroscena

Calciomercato Napoli - Interessante retroscena di calciomercato pubblicato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport che vede protagonisti Mino Raiola ed il Napoli:

"La pista dell’attaccante esterno, certo, e poi quella della punta vera, vecchio stile: il centravanti. L’uomo d’area, l’uomo gol: 30 nella migliore delle ipotesi, come De Laurentiis aveva ipotizzato a luglio, o magari anche qualcuno in meno però in grado di rappresentare una valida alternativa per Ancelotti. Anche tattica. I nomi? Beh, per il momento la storia è semplice: il primo della lista, da tempo, è Icardi, ma le chance di acquisto sono legate al testa a testa con la Juve. La meta prediletta di Maurito ma anche un club carico di uomini d’oro (Dybala, Mandzukic e Higuain). E ancora: lo svincolato Llorente, l’esperienza che però costa un bel po’ e che non è ancora uscito dal mirino dello United. E poi, in coda, la proposta a sorpresa: nell’ambito dell’affare-Lozano, infatti, Raiola ha offerto la candidatura di Balotelli. Anche Mario è senza squadra, sì, ma non sembra riscaldare il cuore azzurro".