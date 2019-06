Raiola-ADL a breve incontro per Insigne: il manager punta al rinnovo fino al 2023, le cifre della sua richiesta

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - A breve ci sarà un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola per discutere del futuro di Lorenzo Insigne che piace sempre di più al Psg.

"In agenda, De Laurentiis ha un incontro con Mino Raiola per discutere sul futuro di Insigne e, in special modo, sulla questione contrattuale. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Nei suoi programmi c’è il prolungamento di almeno un altro anno e un discreto adeguamento economico, fino a 6,5 milioni di euro a stagione. Condizione che il presidente ha appena sfiorato nell’incontro avuto dalle parti il primo maggio scorso, a casa Ancelotti. In quell’occasione, De Laurentiis lasciò intendere che non aveva nessuna intenzione di ridiscutere il contratto già in essere"