RAI - Zaniolo tra Milan e Bournemouth, è guerra fredda con la Roma: cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli - Tormentone Zaniolo, arrivano importanti aggiornamenti. Ecco quanto riferito da Ciro Venerato in onda al TgSport su Rai 2: “C’è una guerra fredda: Zaniolo ha un accordo col Milan, la Roma invece ha l’intesa col Bournemouth. Zaniolo non intende assolutamente accettare l’offerta britannica. La società offre 28 milioni + 7 di bonus più percentuale alla Roma: no secco di giocatore e agente ma alla Roma andrebbero benissimo. Abbiamo contattato il Milan ed è stato rigido a tal proposito, ci hanno detto che solo alle loro condizioni ovvero con obbligo di riscatto legato alla Champions si può fare l’affare”.