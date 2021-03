Rai, Venrato: "Il Napoli è su Kaio Jorge! Il talento del Santos classe 2002 è valutato 25 milioni"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi arrivano conferme che il Napoli sta seguendo Kaio Jorge del Santos. E’ un attaccante classe 2002 che ovviamente non piace solo al Napoli, piace in Italia e all'estero. Il Napoli lo sta seguendo e lo considera tecnicamente valido, c’è da capire il discorso economico perché il Napoli lo valuta 10 milioni mentre il Santos non meno di 25 milioni. E’ chiaro che è presto ora perchè siamo a marzo ma questo è un profilo che piace molto alla società”.