Rai, Venerato: "Problemi per il rinnovo di Hysaj, è rottura! A gennaio può firmare per un nuovo club"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Continuano i problemi per Hysaj e il rinnovo con il Napoli. Il calciatore albanese ha fatto il possibile per restare, ma il Napoli non tende la mano al calciatore alle sue condizioni. A gennaio Hysaj potrà firmare con chi vuole, non sono state mantenute le promesse dal Napoli. Le strade si separeranno a gennaio o giugno".