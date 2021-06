RAI, Venerato: "Politano-Fiorentina, il Napoli non lo dà a meno di offerte irrinunciabili! Torino su Zaccagni, Koulibaly-Fabian segnalati a Spalletti come potenziali cedibili"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli sta cercando di capire come muoversi sulle cessioni, è da queste che poi spenderà i soldi per rinforzarsi in maniera adeguata. Spalletti non ha chiesto rivoluzioni, è iper-soddisfatto della squadra fermo restando che la società ha fatto presente che alcuni giocatori potrebbero partire a condizioni economiche importanti. Koulibaly e Fabian sono stati segnalati come potenziali cedibili. Decidessi io, venderei Fabian e terrei Koulibaly. Zaccagni? Su di lui c’è anche il Milan, così come il Napoli: la voce sul Torino con Juric è arrivata anche a me, ma Di Francesco è atteso a Verona e mi dicono sia un grande sponsor di Zaccagni. Juric farebbe carte false per averlo, nel Napoli potrebbe giocare come esterno sinistro oppure come mezz’ala più che da trequarti. Politano-Fiorentina? Nel calcio tutto è possibile, Gattuso lo stima e viceversa. Però la Fiorentina ha tanti giocatori nel ruolo, e non credo che il Napoli si priverebbe a cuor leggero di un calciatore importante che Spalletti ha già allenato all’Inter. Il Napoli non lo darebbe a meno di offerte irrinunciabili”