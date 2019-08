RAI, Venerato: "Parole di Zidane? Vogliono far alzare il prezzo per James. Su Icardi..."

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Su Icardi: "È un giocatore importante che alla Juve troverebbe una squadra vincente. Se i bianconeri però non riuscissero a prenderlo sarebbe da fessi non provarci per il Napoli o per la Roma, perché è un giocatore che sposta gli equilibri".

Su James: "Le parole di Zidane su James hanno il preciso effetto di far alzare il prezzo, evitare il rischio mobbing e di motivare il giocatore nel caso potesse davvero poi non andare a Napoli".