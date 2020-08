RAI, Venerato: "Operazione Karbownik conclusa: i dettagli. Manca l'accordo tra Napoli e Roma per scambio Under-Milik: gli azzurri non vogliono Riccardi"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La trattativa con Karbownik è ormai conclusa. C’è un contratto di cinque anni a scalare che potrebbe permettergli di aumentare il proprio stipendio giocando un tot di partite. Gli azzurri aspettano di concludere qualche cessione per poi girare parte di quei soldi al Legia Varsavia. Deve migliorare nella fase difensiva. Anche il Siviglia di Monchi era su di lui. La Juve deve rescindere con Higuain e Khedira per avere la disponibilità economica per prendere Dzeko. Nel momento in cui Paratici comunicherà a Milik di aver definitivamente virato su un altro profilo, allora il polacco inizierà a valutare positivamente l’opzione Roma. La trattativa si farà. La Roma vuole chiudere con uno scambio alla pari: Under e Riccardi per Milik. Il Napoli chiede Under e 20 milioni. E’ una fase di stanca della trattativa. la Juventus segue anche Suarez e Lacazette. Ghoulam? La speranza è che Mendes riesca a piazzarlo. Offerte reali non sono arrivate dall’Italia per Younes e Llorente. Sono operazioni da ultimi tre giorni di mercato, al pari di quella che potrebbe portar via da Napoli Ounas".