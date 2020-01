Rai, Venerato: "Il Napoli vuole Petagna, ma la Spal non lo cede fino a giugno. Negli ultimi giorni di mercato occhio a Piatek"

Ultime calcio mercato Napoli – Ciro Venerato ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva in onda su Rai 2:

“Dimmissioni Gattuso? Assurdo, oggi c'è stato un incontro con Giuntoli per il mercato. Gattuso chiede un attaccante ma deve partire Llorente. Con Inter e Tottenham interessate ma nulla più. Petagna è il primo nome della lista, ma la Spal non vuole darlo via fino a giugno. Altre piste sono Caputo del Sassuolo e Schick del Lipsia, oltre a Lasagna e Piatek: questa ultima pista potrebbe cambiare negli ultimi giorni, con una possibile fumata bianca".