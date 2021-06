RAI, Venerato: "Il Barcellona pensa seriamente ad Insigne, ma prima dell'assalto servono delle cessioni! Tsimikas? Il Napoli non lo prende"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per il rinnovo di Insigne è tutto fermo al momento. Sono da smentire le voci relative ad un interessamento del Tottenham mentre è vero che piace al Barcellona, dal momento che il direttore sportivo stravede per lui. I catalani stanno seriamente pensando a Lorenzo. Devono vendere Coutinho, Dembele ed un altro attaccante e se dovesse arrivare la cessione di uno di questi tre profili allora potrebbe partire l'assalto per Lorenzo, perché è un giocatore forte e perché rappresenta un'occasione di mercato. Nandez e Lykogiannis? Piacciono, più il secondo. Detto ciò, per Emerson Palmieri si lavora a fari accesi mentre su mister X stanno lavorando a fari spenti. Per Insigne il Barcellona non ha ancora chiamato il Napoli dal momento che per farlo aspettano delle cessioni. Tsimikas? Il Napoli non lo prende".