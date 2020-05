RAI, Venerato a CN24: "Smentite dal Napoli, nessuna offerta al Gremio per Everton la prossima settimana! Il giocatore piace ma ci sono problemi"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Nessuna offerta al Gremio fra 7 giorni per Everton. Ci arrivano secche smentite dirigenziali su dichiarazioni rese ai media dal papà di Everton. Al momento (fanno capire da Castel Volturno) il giocatore è seguito ma non è una priorità. Essendo extracomunitario presenta problemi forse insormontabili. Il club azzurro ha un solo slot e non può chiudere la trattativa precludendosi la possibilità di tesserare Azmoun o Gabriel, altri obiettivi partenopei".