RAI, Venerato: "Biennale con opzione per il terzo anno per Spalletti, D'Ambrosio ed Emerson semplici idee per ora. Insigne? Rinnovo o cessione"

"Spalletti guadagnerà 2,7 milioni al primo anno e 2,8 al secondo. Poi ci potrebbero essere delle clausole a favore sia del club che del tecnico. In più c'è un'opzione unilaterale a favore del Napoli per un terzo anno. Spalletti è molto, molto contento della rosa del Napoli perché è una squadra abituata al palleggio e perfetta per le sue esigenze. Dipendesse da lui, non toccherebbe assolutamente la rosa e lascerebbe tutto così. L'obiettivo sarà ovviamente la Champions League, ma il tecnico non mette limiti alla provvidenza dal momento che non vede squadre destinate a dominare il campionato.

D'Ambrosio è molto seguito, su di lui ci sono Lazio, Milan e varie squadre di Premier che sono in vantaggio. C'è stato un contatto con l'entourage, ma al momento è un'idea al pari di Emerson Palmieri. Visto l'addio di Bakayoko un nome interessante potrebbe essere Basic, sul quale stanno facendo delle valutazioni. E' uscito anche il nome di Brekalo, seguito anche in passato, oltre a quello di Zaccagni. Sono alternative nel caso di un clamoroso addio di Lorenzo Insigne. Visto che ha ancora un solo anno di contratto, sarà rinnovo o cessione A lui sta pensando anche il Tottenham".