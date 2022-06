Rai, Venerato: "Barak depennato dalla lista di Giuntoli, Ounas rifiuta 2 offerte in Serie A e 'blocca' Deulofeu!"

Calciomercato Napoli - Le ultime di mercato in casa SSC Napoli dai colleghi di Rai Sport: il futuro di Ounas ma anche le ultimissime notizie sul futuro di Barak e Nandez.

Ciro Venerato, collega esperto di mercato della Rai, nel corso di Domenica Sportiva Estate ha parlato infatti in questi termini delle tre operazioni:

"Il Napoli rinuncia a Barak del Verona: non rientra più nei piani del DS Giuntoli. Mentre Ounas-Salernitana è sfumato: il calciatore dice 'no' anche al Monza e senza la cessione di Ounas, l'acquisto di Deulofeu è bloccato. Per quanto riguarda Nandez, il Cagliari risponde all'offerta del Napoli: 'no' al prestito con diritto, ma solo con obbligo di riscatto a 10 milioni. Il Napoli ha fatto sapere che dovrà prima vendere Demme".